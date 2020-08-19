外國企業將製造業務遞出中國　調查料5年內損失恐近8萬億元

美國銀行(BofA)發表研究報告指出，外國公司想在新冠肺炎疫情期間將製造業務遷出中國，可能面臨5年內付出1萬億美元(約7.8萬億港元)的代價，但長遠而言或對企業有利。

疫情加速反轉過去十年歐美製造業流向中國的趨勢。報告指出，疫情造成全球80%的產業面臨供應鏈中斷的問題，迫使逾75%必須擴大現有回流計劃的規模。疫情前企業供應鏈已經從全球化轉變得較為本地化，因為許多因素影響到現代工廠的供應網絡，包括貿易爭端、國安顧慮、氣候變遷，以及自動化興起。根據美銀全球基金經理人調查，約2/3(67%)受訪者認為，供應鏈的本地化或回流將是疫情後最重大的結構性轉變。

美銀預期，未來5年內將所有非旨在供應中國消費者的出口相關製造業遷出中國，可能令企業蒙受1萬億美元的損失，股本回報率(ROE)或因此減少70點子，自由現金流利潤率下滑110點子，由潛在較低風險抵銷，這意味負面效果可觀，但不是高到不能做。

美銀全球研究部門主管Candace Browning估計，企業為抵銷大規模回流所引發營運成本提高的問題，決策者和管理層可能會採取積極行動。受訪者普遍表示，未來廠址將實現自動化。政策制訂者也可望透過稅收減免、低利率貸款和其他補貼來提供幫助，美國、日本、歐盟、印度和台灣在內的國家最近都宣布類似措施。

瑞士銀行全球財富管理部分首席經濟學家Paul Donovan認為，儘管生產本地化可能具有經濟利益，但只有透過公司選擇和效率評估之後才是。美國總統特朗普政府去年對中國進口商品徵收關稅，很大程度上由美企壓縮利潤加以吸收，長遠而言會降低效率且加大通脹壓力。

Donovan續稱，如果公司基於自動化、數碼化和機械人技術，自發性進行本地化，這意味他們能有效地將生產製造搬到更靠近消費者的地方，成本降低也才能抵銷較昂貴的勞動成本，使之具有「商業意義」。但如企業是被稅務政策強迫搬遷，則弊大於利。

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