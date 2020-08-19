亞洲股市：日股偏軟　韓股升逾1%

亞洲主要股市個別發展，日股報跌，韓、澳股靠穩。

日本日經225指數跌3點或0.01%，報23,047點。

由於新冠肺炎疫情於全球第二次爆發抑制貿易活動，日本出口已連續第5個月出現雙位數下滑。7月份出口按年瀉19.2%，進口跌22.3%，貿易順差達116億日圓。

南韓首爾綜合指數升30點或1.31%，見2,378點。

澳洲股市升27點或0.44%，報6,150點。

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