【專家點評】陳錦興：聯想估值吸引　上望5.5元

聯想公布截至6月底止首財季業績，收入錄133.48億美元，按年升6.7%。純利2.13億美元，按年升31.2%；毛利率按年下降1.1個百分點至15.3%。按業務劃分，期內個人電腦和智能設備集團收入按年增長10.1%至106.03億美元，數據中心集團收入增長18.9%，軟件和服務業務的已開發票營業額按年增長38%。展望未來，聯想將通過繼續投資高增長和高端細分市場來推動收入增長。

調查顯示，第2季手提電腦出貨量按年升27%，主要受惠疫情帶動的在家工作及學習需求。按品牌劃分，Lenovo出貨量按年升17%至1,360萬台，市佔率仍保持全球第一。雖然聯想的數據中心及移動業務仍錄虧損，但虧損的幅度已在不斷收窄，而手機業務會受惠5G產品的推出。

聯想在成本控制方面繼續有良好表現，在電腦上是行業領導，而數據中心業務亦有增長勢頭，流動業務中線有望扭虧，經營前景正面。現價預測市盈率9倍，股息率5厘，估值具吸引力。建議4.85元吸納，目標價5.5元，止蝕定於4.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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