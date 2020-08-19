【全球攬炒】日本7月出口瀉19.2%　連續5個月雙位數跌

由於新冠肺炎疫情於全球第二次爆發抑制貿易活動，日本出口已連續第5個月出現雙位數下滑。7月份出口按年瀉19.2%，預期跌20.9%，前值跌26.2%；進口亦下跌22.3%，預期跌23%，前值跌14.4%；貿易順差達116億日圓，預期逆差865億日圓，前值逆差2,688億日圓。

日本應對疫情的能力雖較美國等主要貿易市場為佳，但其淨出口的下降仍為日本的第二季經濟收縮「貢獻」近40%，對貿易的依賴使其經濟復甦具有不穩定性。

不過，日本7月對中國出口按年增長8.2%，中國經濟持續從疫情中反彈，料有助於支持日本未來出口的改善。

7月份，日本對美國出口按年下滑19.5%，對歐盟出口跌30.5%。

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