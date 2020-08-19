8號風球正生效　銀行暫停營業

香港天文台已於上午7時40分，將9號烈風或暴風風力增強信號，改發8號東南烈風或暴風信號。據香港銀行公會指引，在八號或以上颱風信號或極端情況，於營業時間內生效，銀行將暫停營業。

如果八號颱風警告在中午12時正或以前取消，銀行在情況許可下，將於2小時恢復營業；若八號或以上颱風信號、或者極端情況在中午12時後取消，銀行將會全日停止營業。

而天文台指出，由於海高斯正逐漸遠離香港，風勢會逐步減弱，當本港不再普遍受到烈風影響時，將在上午11時至下午1時內改發3號強風信號。

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