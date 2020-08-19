A股快報：創指挫2%　疫苗股捱沽

A股跌幅擴大，滬綜指最新跌27點或0.8%，報3,423點；深成指下跌183點或1.3%，至13,585點；創業板指數跌58點或2.1%，至2,642點。

疫苗股受壓，沃森生物大挫逾8%，康華生物、智飛生物及西藏藥業下跌逾6%。

【09:26】A股快報：三大指數報跌 金融股偏軟

香港正懸掛8號風球，港股上午交易取消；內地股市偏軟，滬綜指低開6點或0.19%，報3,444點；深成指低開26點或0.2%，至13,741點；創業板指數低開5點或0.19%，至2,695點。

板塊方面，金融及船舶製造股齊跌0.5%，飛機製造股跌0.4%，地產股偏軟；而有色金屬及鋼鐵股同升0.2%。

個股方面，盛和資源低開7%。公司控股子公司遭受洪災，工廠現已全部停產。

津濱發展升停板。公司控股股東泰達建設集團實施混合所有制改革，引入兩家戰略投資者。

此外，香港聯合證券交易所因颱風暫停交易，上交所發布，有關滬港通下港股通今(19日)開市前時段及上午交易時段暫停交易的通知。深交所亦公布，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》，深港通下的港股通暫停交易。港股通交易的清算交收事宜，按照中國證券登記結算有限責任公司的安排進行。

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