【餐飲寒冬】PizzaExpress將永久關閉英國73家門市

英國連鎖餐廳PizzaExpress宣布，將永久關閉英國的73家門店，並將波及1,100個工作崗位，主要由於新冠肺炎疫情封鎖措施和成本上升損害其業務。

公司指出，已啟動一項「企業自願安排(CVA)」重組程序，以改善其財務狀況，減少租賃協議，並暫時從每季度支付租金轉為每月支付。公司將於9月4日舉行的會議上尋求債權人批准該方案。

此前，中國私募股權巨頭弘毅投資決定將其在PizzaExpress的控股，以債轉股的方式出售給債權人。弘毅投資於2014年以9億英鎊收購PizzaExpress的控股權。

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