中國今年早稻總產量增3.9%　洪澇災害嚴重致單產下降

國家統計局公布全國早稻生產數據顯示，2020年全國早稻總產量2,729萬噸(546億斤)，較2019年增加102.8萬噸(20.6億斤)，增長3.9%，扭轉了連續7年下滑的趨勢。

統計局農村司司長李鎖強解釋，今年早稻生產雖然受南方部分地區嚴重洪澇災害的不利影響，單產有所下降，但受益於播種面積的大幅增加，全國早稻實現增產。

2020年全國早稻單產5,745.0公斤/公頃(383.0公斤/畝)，較上年減少157.3公斤/公頃(10.5公斤/畝)，下降2.7%。單產減少的主要原因是早稻生長後期南方洪澇災害嚴重。低溫寡照、暴雨沖刷和洪水淹澇導致早稻田塊出現不同程度的倒伏和灌漿不足，特別是安徽、江西、湖北、湖南等地受災嚴重，成災面積和絕收面積增加較多，導致早稻單產下降。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020