疫情下受捧！內地免稅題材股爆炒原因係...

新冠肺炎疫情擴散全球，各地皆推出旅行限制，令中國規模龐大的出境「血拼」大軍被困國內，經營免稅品或申請經營免稅品牌照的公司成為最近的大贏家，連帶引發與免稅購物相關的中國股票的投資熱潮。

財經媒體彭博報道，海南離島免稅購物額度放寬，幫助提振上述股票的漲勢，而北京方面正在努力向這個由國有企業佔據主導的行業中引入更多競爭。

中國放寬海南島免稅購物額度由7月1日起生效，包括將限額從每人每年30,000元人民幣(下同)，提高至100,000元，並擴大符合規定商品的範圍。中國海關數據顯示，上月海南免稅支出按年增長兩倍以上；與2019年底相比，首周每位客戶的平均消費額翻一番，與香港等此前熱門購物目的地相比有着天壤之別。

北京成陽資產管理董事總經理陳毅聰表示，還沒有勇敢到會去投資王府井和中國中免這樣的公司，因為沒有人知道免稅牌照的紅利能持續多久。中國正在不斷降稅，可能到某個時候，免稅購物的吸引力就不大了。

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