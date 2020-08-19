疫情下受捧！內地免稅題材股爆炒原因係...
2020年08月19日 10:20
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（Getty Images圖片）
新冠肺炎疫情擴散全球，各地皆推出旅行限制，令中國規模龐大的出境「血拼」大軍被困國內，經營免稅品或申請經營免稅品牌照的公司成為最近的大贏家，連帶引發與免稅購物相關的中國股票的投資熱潮。
財經媒體彭博報道，海南離島免稅購物額度放寬，幫助提振上述股票的漲勢，而北京方面正在努力向這個由國有企業佔據主導的行業中引入更多競爭。
中國國旅(601888.SH)易名為中國中免，該公司去年初已將中國國際旅行社總社股權全數轉讓給中國旅遊集團，公司不再經營旅行社業務，調整為聚焦以免稅業務為核心的旅遊零售業務。該股股價年初至今累漲逾1.2倍，當中大部分升幅是由6月易名後而貢獻的。根據東方證券稱，該公司在中國免稅市場上擁有85%的佔有率，其股票因其不斷跳升的趨勢，被投資者戲稱為「中國中兔」。
至於海汽集團(603069.SH)今年更累飆近4倍。該公司上月表示，其主要股東已向海南政府提交免稅牌照申請。
中國放寬海南島免稅購物額度由7月1日起生效，包括將限額從每人每年30,000元人民幣(下同)，提高至100,000元，並擴大符合規定商品的範圍。中國海關數據顯示，上月海南免稅支出按年增長兩倍以上；與2019年底相比，首周每位客戶的平均消費額翻一番，與香港等此前熱門購物目的地相比有着天壤之別。
分析指出，由於最近的部分股市投資似乎是投機性的，因此依然存在股票買家掉轉船頭的風險。長期不受歡迎的百貨連鎖營運商王府井(600859.SH)在5至7月期間一度飆升471%，該公司上個月表示將設立一家全資擁有的免稅品經營子公司。
北京成陽資產管理董事總經理陳毅聰表示，還沒有勇敢到會去投資王府井和中國中免這樣的公司，因為沒有人知道免稅牌照的紅利能持續多久。中國正在不斷降稅，可能到某個時候，免稅購物的吸引力就不大了。
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