中資銀行綠色債券首次在納斯達克杜拜交易所上市

阿聯酋納斯達克杜拜交易所(Nasdaq Dubai)於當地時間周二(18日)，舉行了中資銀行首次在杜拜發行綠色債券的鳴鐘儀式。是次共有兩筆綠色債券發行，規模分別為7億和5億美元，發行方均為中國建設銀行。

當中，7億美元債券將於2025年到期，票面利率為1.25厘，而5億美元的債券將於2023年到期，票面利率為1厘。是次發行的債券已獲得氣候債券倡議組織頒發的氣候債券發行前認證。

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