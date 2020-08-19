全球經貿戰：學者料特朗普將出招針對微信支付

美國總統大選將於11月3日舉行，如今距離約兩個半月。有學者表示，美國總統特朗普將在大選前的百日內，正加緊推動中美科技脫鈎，即使行動是雜亂無章，且損害到美國企業的在華利益。

外媒引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授及英國作家James Crabtree指出，TikTok被迫出售予美國企業成市場焦點，但最終可以能以騰訊微信(WeChat)的影響層面更大。美國恐禁止美國企業利用微信支付功能，使其處於競爭劣勢，而蘋果公司若被迫下架微信，iPhone銷售勢必受到嚴重衝擊。

就算特朗普現在的WeChat禁令還未限制美國企業在內地使用微信服務，未來仍可能這樣做。特朗普和盟友的目標似是以快速且不可逆轉的脫鈎為名，要讓與中國有密切往來的企業沒有好日子過，市場預計未來幾周和幾個月美國將有更多驚人之舉。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020