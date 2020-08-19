商務部：上半年中國服務貿易規模下降

中國商務部服貿司司長冼國義表示，上半年中國服務貿易規模下降，但總體呈現趨穩態勢，顯示發展韌性和活力，服務出口表現明顯好過進口，也好過其他主要服務出口國。

冼補充，特別是知識密集型服務出口逆勢增長，知識產權使用費、保險服務、電訊電腦和信息服務等新興服務出口增速均在15%以上，整體服務出口降幅小於進口19.5個百分點，帶動服務貿易逆差下降46.1%，按年減少3,440億元人民幣。

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