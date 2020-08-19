中國經濟：工信部發布新能源汽車生產企業及產品准入管理規定

中國工信部發布修訂後的《新能源汽車生產企業及產品准入管理規定》，據此，申請新能源汽車生產企業准入的，應當符合乎合國家有關法律、行政法規、規章和汽車產業發展政策及宏觀調控政策的要求。

申請人是已取得道路機動車輛生產企業准入的汽車生產企業，或者是已按照國家有關投資管理規定完成投資項目手續的新建汽車生產企業。

汽車生產企業跨產品類別生產新能源汽車的，也應當按照國家有關投資管理規定完成投資項目手續。

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