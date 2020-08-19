費埃哲調查：逾八成港銀認為　AI技術會阻止更多洗錢活動

據全球分析軟件公司費埃哲(FICO)最近發布的一項調查顯示，雖然83%的香港銀行認為人工智能(AI)會加強反洗錢工作，但很多銀行仍不確定如何實施這項先進的技術。

相反，當被問及基於規則的舊技術是否有效時，91%的香港銀行表示，他們仍相信這些反洗錢(AML)系統的能力，儘管有30%的銀行表示，他們很難修改這些系統。

費埃哲亞太區金融犯罪業務負責人Timothy Choon表示，基於規則的合規系統仍然是亞太區銀行用於打擊金融犯罪的主要工具。但是，一些早期採用者開始擁抱AI新世界，他們還認識到，基於規則的系統已推出10年之久，無法單獨應對複雜的威脅。秘訣在於實施先進的AI技術，並配合使用基於規則的系統。事實上，20%的受訪者認為，這是他們實現降低金融犯罪風險的目標的主要障礙。

調查顯示，在亞太地區，現有的反洗錢合規解決方案主要面臨以下挑戰：能否應對新的管道和產品合規風險；能否提供端到端綜合合規解決方案；能否快速適應監管要求的變化。

在亞太地區，大型跨國銀行更有可能使用外部供應商提供的反洗錢解決方案，而大多數國內銀行則使用的是內部系統。

●金融犯罪策略的主要因素

客戶體驗是推動金融犯罪策略改變的主要指標之一。超過2/5的受訪者將客戶體驗視為首要考慮因素，17%的亞太區銀行認為這是當前和未來策略的主要因素。

費埃哲發現，在符合監管要求和滿足客戶體驗需求方面，大多數機構仍需要做到平衡。銀行面臨的挑戰是，他們需要更多的信息來處理無效系統的高警報率，同時不會因不斷出現的盡職調查問題而給客戶造成困擾。

銀行認為排名第二和第三的主要因素分別為名譽損害和直接經濟損失。在金融犯罪挑戰方面，幾乎一半的受訪者認為挑戰在於響應新威脅的速度，而1/3的受訪者則認為，準確檢測仍是一項重大考驗。

在技術開支方面，亞太區絕大多數銀行(93%)可能會繼續升級或提升他們的合規系統。然而，在新加坡和香港這兩個主要地區金融中心，只有2/3的受訪者表示，他們所在的銀行可能會開展新的合規技術投資，這可能是因為他們近年來顯著增加了這方面的支出。

在香港，78%的銀行表示，他們會在未來一年繼續在合規方面進行投資，35%的銀行計劃在2021年大幅增加這方面的投資。

亞太區銀行的總體合規技術投資水平預計將在2021年出現上升。49%的受訪者表示，他們會增加預算，另有34%的受訪者預計相關預算將大幅增加。有趣的是，與國內銀行相比，外資銀行更傾向於新支出。印尼、澳大利亞、泰國和菲律賓的受訪者表示，他們2021年會在這方面投資最多。

5月份開展的這項調查顯示，即使最近因新冠疫情而出現了經濟衰退情況，銀行仍致力於在反洗錢合規方面進行針對性投資，增強這方面的防禦能力。銀行更傾向於將合規和欺詐視為常見的金融犯罪風險，欺詐者更有可能洗錢，反之亦然。

這種融合是一種全球化趨勢。美國和英國的銀行正在全力整合合規和欺詐職能部門，將兩個部門的團隊、領導和技術合併在一起。費埃哲認為，亞太區銀行正在關注這些市場，了解哪些方案行之有效，並計劃在未來2至3年內迅速跟進。

費埃哲的綜合反洗錢合規調查於2020年5月完成，一家獨立研究公司代表費埃哲對11個國家和地區的256名銀行高層進行了網絡定量調查。這些國家和地區分別是澳大利亞、香港、印尼、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國和越南。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020