高盛資產管理在港推出全球多元資產收益投資組合

高盛資產管理宣布在香港推出高盛全球多元資產收益投資組合，供零售投資者認購。

中信銀行(國際)為香港首間銷售該基金的銀行，亦是五個於本地銷售高盛資產管理旗下基金的零售分銷商之一；此前，花旗銀行(香港)已於5月成為其中一員。

高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰表示，是次推出上述基金，標誌著該公司將繼續向本地投資者推出更多差異化產品，以進一步擴展香港零售市場。鑑於低收益環境料將持續，高盛全球多元資產收益投資組合的推出亦反映出投資者尋求收益的趨勢。

是次發行的基金及以下三隻基金已於5月獲得香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)批准，可在香港作零售分銷，包括：

高盛新興市場多元資產投資組合

高盛全球千禧世代股票投資組合

高盛美國CORE®股票投資組合

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