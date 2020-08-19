天文台改掛3號風球 港股下午1時30分恢復交易
2020年08月19日 10:50
東網電視更多新聞短片
天文台公布，3號強風信號在上午11時10分發出，取代8號東南烈風或暴風信號。
香港交易所(00388)宣布，由於天文台已取消8號颱風信號，證券市場及衍生產品市場將於下午1時30分恢復交易；而根據交易所規則，滬深股通將於下午1時30分恢復交易。
當香港證券市場恢復交易時，將不設開市前時段。設有開市前時段之期貨合約，其開市前時段將於復市前30分鐘開始。
銀行方面，根據銀行公會的《銀行營運守則》，在周一至周五，若8號颱風信號在中午12時或之前除下，銀行在天氣情況許可下，將於8號颱風信號除下後2小時恢復營業。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！