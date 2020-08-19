港股格局：麥嘉嘉看好「科技+內循環」　240元買阿里

美國大型科技股繼續獲資金追捧，納指周二(18日)再創收市新高。在香港上市的科技股可否繼續看好？

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，中資科技股近期表現較好，現時市場正在高位消化獲利盤，料科技股短線升勢不會如早前般急勁。

不過中長線而言，大型科技股仍是基金和投資者的買入目標，理由是疫情令數碼化發展加速，以及未來人們生活將更依賴科技相關服務。因此，她認為投資者仍可分段吸納科技股作中長線投資。

大市方面，她料恒指短期會在24,800至25,800點之間上落(恒指周二收報25,367點)。港股不能大升，主因受內銀股拖累，投資者憂慮內銀資產質素和經濟前景對板塊盈利的影響。

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