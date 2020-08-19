港股格局：麥嘉嘉看好「科技+內循環」 240元買阿里
2020年08月19日 10:51
東網電視更多新聞短片
美國大型科技股繼續獲資金追捧，納指周二(18日)再創收市新高。在香港上市的科技股可否繼續看好？
申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，中資科技股近期表現較好，現時市場正在高位消化獲利盤，料科技股短線升勢不會如早前般急勁。
不過中長線而言，大型科技股仍是基金和投資者的買入目標，理由是疫情令數碼化發展加速，以及未來人們生活將更依賴科技相關服務。因此，她認為投資者仍可分段吸納科技股作中長線投資。
當中，她特別看好可受惠內地「內循環」概念的科技股，首選旗下有淘寶和天貓的阿里巴巴(09988)，加上螞蟻集團快將上市，令阿里有較多的股價上升催化劑，投資者可考慮在240港元以下吸納(阿里巴巴周二收報252元)。
她續指，雖然個別中資科技股受美國針對，但由於不少美國資金也有投資阿里，在權衡利害關係後，相信美國暫時不會出手對付阿里。至於更為強勢的美團點評(03690)，雖然也受惠「科技+內循環」概念，但現時估值較貴，應待出現較深調整後才買入。
大市方面，她料恒指短期會在24,800至25,800點之間上落(恒指周二收報25,367點)。港股不能大升，主因受內銀股拖累，投資者憂慮內銀資產質素和經濟前景對板塊盈利的影響。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！