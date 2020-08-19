【大行報告】大摩上調小米目標價至20元
2020年08月19日 11:16
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投資銀行摩根士丹利稱，美國對華為的進一步限制，將給小米集團(01810)獲得中國市場佔有率的機會，因華為更多使用第三方晶片的可能性將減少其在手機業務上的競爭力，故上調小米目標價11%至20港元。
該行分析師Yunchen Tsai預計，小米的中國市場佔有率將由現在的10%至11%，提升至15%，而印度市場佔有率或因地緣緊張而下降。
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