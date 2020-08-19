港股格局：梁杰文料恒指下月挑戰26000點
2020年08月19日 11:34
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在颱風下，港股上午休市。宏高證券投資經理梁杰文認為九月份後市走勢樂觀，指最近中港疫情受控，加上下月七日阿里巴巴(09988)和小米集團(01810)等新增新經濟股正式加入恒指，可助港股挑戰26,000點高位。
近月港股遠遠落後於外圍，美股標指以及納指屢創新高，內地股市亦持續企於高位，惟恒指與一月份高位仍相差一段距離，恒指缺乏升勢，原因是一直被舊經濟股、如地產及金融股拖後腿，相反新經濟股的盈利增長潛力非常可觀，相信加入恒指成份股後能帶動整體投資氣氛。
他預料九月份港股有望追落後，上望26,000點，籲投資者以25,000點為參考指標，可在跌穿25,000點時吸納。
他認為自一月份以來，資金集中在新經濟板塊， 新經濟股公布業績後輪流破頂，雖然騰訊控股(00700)股價暫時未有太大升幅，但次季業績表現良好，最近京東集團(009618)業績亦勝預期，股價隨即飛升，預料阿里及美團點評(03690)公布業績後股價有機會再上升。
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