港股格局：梁杰文料恒指下月挑戰26000點

近月港股遠遠落後於外圍，美股標指以及納指屢創新高，內地股市亦持續企於高位，惟恒指與一月份高位仍相差一段距離，恒指缺乏升勢，原因是一直被舊經濟股、如地產及金融股拖後腿，相反新經濟股的盈利增長潛力非常可觀，相信加入恒指成份股後能帶動整體投資氣氛。

他預料九月份港股有望追落後，上望26,000點，籲投資者以25,000點為參考指標，可在跌穿25,000點時吸納。

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