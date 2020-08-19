反潮流！日本央行拒絕交易員WFH　只因...

新冠肺炎疫情嚴峻，各大企業推出在家工作(Work From Home)政策，以減少染疫風險，日本政府亦不例外，要求企業增加WFH比例。不過，有報道指該國央行則拒絕交易員WFH及連線到央行網絡，以進行資產買賣和其他的市場交易。

日本傳媒報道，目前至少有3家金融機構向央行提出申請WFH，但全遭拒絕。俗稱的央行網絡(BOJ-Net)每天進行上萬億日圓的交易，並透過專有電纜連接到數十家的金融機構，以便能與央行進行資產交易或購買國債。

據悉，日本央行擔心在家連線將有虛擬網絡安全的風險。但相反地，美國聯儲局和歐洲央行卻允許與居家方進行交易。

目前，有56家金融機構與日本央行的BOJ-Net連線，當中21家亦使用該網絡與財政部進行債券競標。據了解，每天有超過200萬億日圓資金和債券透過該網絡進行交易。

假如日本金融機構想向央行賣出政府國債，規定需兩名交易員在辦公室，其中一位在指定的電腦輸入金額，另一位查核數據準確性。

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