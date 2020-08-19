恒安國際半年多賺20%　中期息1.2元人民幣

期內，集團收入按年微升約1.4%，至約109.27億元。紙巾及衛生巾業務經營利潤上升約19.8%，至約31.85億元。衛生巾業務銷售增長約5%，至約32.22億元，佔集團收入上升至約29.5%；衛生巾業務的毛利率約為70.4%。

至於紙巾銷售為約53.49億元，佔集團收入約48.9%。得益於超迷你消毒濕紙巾精準捕捉消費者的需求，濕紙巾銷售按年增長超過40%，佔紙巾業務整體銷售由去年同期的約5.7%增長至約8.3%。紙巾產品毛利率由去年上半年的約25%，大幅增長至今年上半年的約35%。

截至6月底止6個月，口罩及其他醫護產品銷售收入超過2億元，佔集團整體銷售約低單位數。

公司展望，下半年全球經濟仍然複雜多變，在地緣政治不穩、疫情持續及人民幣匯率偏弱的大環境下，集團會密切注視周邊因素對進口木漿及石油化工產品價格的影響。隨着國內疫情在第二季穩定趨緩，國民個人衞生意識在疫情後迅速提高，有助加快國內實現消費升級，長遠有利個人衞生用品市場的精細化及高品質發展。集團預期，木漿價格下半年將仍處於低位，有利進一步改善集團整體毛利率水平。

此外，集團藉着於今年正式取得醫療器械生產許可證正式開展醫護產業板塊，將透過密切觀察市場需求的變化，適時規劃進一步加大相關醫護產品的生產規模，致力保障有關防疫醫護物資的生產及供給。

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