中國利郎半年少賺30%　連特別息共派17仙

公司於業績中預示前景時指出，展望今年下半年，中美貿易問題懸而未決，加上新冠肺炎疫情反覆，為全球經濟增添不確定因素，中國零售市場亦會受到一定影響。集團下半年對店舖網絡拓展方面將會維持謹慎，預期本年底整體店舖總數與2019年底基本持平。除按計劃推動分銷商在奧特萊斯開店，集團亦繼續推動分銷商增加在優質購物商場開店，但同時預期部分經營效益較低的店舖將會結業。

公司又指出，保持渠道健康、降低庫存至合理水平將是下半年的重點。集團除繼續利用網店，以及在總部年終舉行的福利會清理庫存，亦已落實減少2020年秋季產品，以配合今年春季產品在下半年的消化，並已降低今年秋、冬季訂貨會預訂比例，以減輕渠道庫存進一步積壓的風險，並已準備充足的生產能力以應付補單。

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