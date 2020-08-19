【大行報告】中金上調藥明生物目標價
2020年08月19日 12:02
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中金公司表示，新冠肺炎項目產品等，推動藥明生物(02269)上半年盈利超預期，市場領先地位將進一步提升，故上調其目標價30%，至195港元，並將其2020至2022年每股盈利預測上調3%至5%，以反映更高的投資收入及新冠項目更強的收入預期。
該行分析師俞波表示，據藥明生物管理層透露，上半年公司從新冠肺炎項目中獲得2,000萬美元收入，預計2020下半年及2021年將各獲得收入6,000萬及1.5億美元。管理層又預計，到2020年底會有2至3個新冠肺炎項目可能進入商業階段，且公司仍在與24間公司就27個新冠項目進行談判。
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