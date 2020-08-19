【大行報告】中金上調藥明生物目標價

該行分析師俞波表示，據藥明生物管理層透露，上半年公司從新冠肺炎項目中獲得2,000萬美元收入，預計2020下半年及2021年將各獲得收入6,000萬及1.5億美元。管理層又預計，到2020年底會有2至3個新冠肺炎項目可能進入商業階段，且公司仍在與24間公司就27個新冠項目進行談判。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020