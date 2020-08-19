四環醫藥聯營北京銳業製藥引入兩位投資者

根據協議，兩位投資方以現金增資方式對北京銳業進行投資。本次增資結束後，北京銳業的整體估值為29億元人民幣(下同)。集團所佔北京銳業的股權比例為40.966%，兩位投資方共佔北京銳業的股權比例為6.896%。

北京銳業目前具有非PVC粉液雙室袋即配型輸液領先技術。北京銳業已經獲得該劑型頭孢他啶、頭孢呋辛、頭孢地嗪多個品種和規格的生產批件，並預計之後會陸續獲得其他涵蓋中國主流抗生素及其他一線用藥品種的生產批件。

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