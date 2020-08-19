港交所上半年純利52.33億元　中期息3.71元

港股今日(19日)於13:30復市，港交所股價偏軟，現報377.6元，跌0.3%。

今年上半年香港首次公開招股(IP0)市場在新股數目上，排名全球第2(共有64宗新股上市)，IPO集資額則列全球第三，涉及928億元。

期內，香港證券市場平均每日成交金額達1,175億元，按年增20%。

債券通於7月邁入3周年，平均每日成交金額達199億元人民幣的半年度新高，為2019年上半年多2倍。

集團行政總裁李小加表示，港交所今年上半年開局良好，儘管宏觀經濟動盪不定，營業收入及溢利仍然同創半年度新高。現貨市場成交增長，滬深港通成交額續創新高，新股上市絡繹不絕，包括多隻來港作第二上市的大型股，抵銷了由於投資組合估值波動帶來的投資收益下滑影響。

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