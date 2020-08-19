華潤啤酒上半年多賺11%　中期息12.8分

上半年，整體啤酒銷量較去年同期下降5.3%至約60.39億升，表現較行業水平為好。其中，第二季度整體啤酒銷量較去年同期有較好增長。期內，中高檔啤酒銷量較去年同期下降6.2%，但受益於去年引入喜力國際品牌及各檔次啤酒的銷量於2020年第二季度恢復增長，上半年次高檔及以上啤酒銷量較去年同期增長2.9%，產品結構進一步提升。

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