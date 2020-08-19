所有風球取消！金銀業貿易場公開喊價下午2時恢復

2020年08月19日 12:41
  • 東網電視
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    (Getty Images圖片)
    香港天文台已於今午(19日)1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，金銀業貿易場較早前宣布，港金公開喊價巿場將於下午2時恢復。
    【12:41】改掛3號波！金銀業貿易場公開喊價下午2時正復市
    天文台在上午11時10分改發3號強風信號。金銀業貿易場宣布，港金公開喊價巿場將會在下午2時正復市。
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