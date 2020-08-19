美企CEO平均工資40年飆逾11倍　典型工人僅增13%

外媒報道，根據美國經濟政策研究所(EPI)發布的企業行政總裁(CEO)薪酬研究報告，自1978年至2019年，美國上市公司CEO們的平均薪酬增長了11.67倍，而典型工人工資僅增長13.7%。

報告稱，2019年美國最大350家上市公司CEO的平均實現薪酬為2,130萬美元(約1.66億港元)，較2018年增長14%，是典型工人薪酬的320倍。當中，大約3/4的CEO的薪酬與公司股價相關，但與他們領導下公司生產力是否得到提升無關。

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