全球經貿戰：調查指1/5日企擬將供應鏈遷出中國

外媒引述一項日本企業調查顯示，隨着中美關係日益惡化，有46%的受訪日企認為，美國對中國的制裁將衝擊他們的利潤。另有1/5受訪日企表示，考慮將其在中國的營運基地或供應鏈遷走，大多數考慮遷出的企業希望遷到亞洲其他地區。

此外，在新冠肺炎疫情下，有1/3日企重新思考在傳統辦公室辦公的需要，有65%受訪企業鼓勵員工在家工作(WFH)。

2020年初，東京對辦公室的需求一度急增，然隨着疫情爆發，辦公室使用率大減。有33%日企正重新檢視公司辦公室使用情形。62%日企表示，8月份辦公室使用率減少了10%至20%；25%表示減少了30%至50%；9%指減少超過一半。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020