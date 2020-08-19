金山軟件：系內公司考慮部署「回歸」中港上市方案

他又指，新冠肺炎疫情發展及中美關係成為下半年兩大主要不確定因素，科技戰開打，客觀環境上或有部分科技領域排外，公司或因而受益。

業務方面，他指，金山辦公第二季月活躍用戶按年增加約30%至4.54億戶，整個上半年的增長趨勢不俗。6月份付費人數約1,680萬戶，較年初增長4成，並預料增長勢頭會延續至下半年。

軟件銷售方面，他坦言，上半年業務受疫情拖累較預期中放緩，不過許多政府項目於7、8月重啟招標，而公司多個省份達百分百中標，有信心市場佔有率保持90%或以上。

另外，他提到，公司過往最大競爭對手為微軟，惟對方已在中美貿易戰下退出，而其他競爭對手較細，認為公司佔龍頭地位，有信心下半年需求將加強。

至於遊戲方面，吳指出，主要產品《劍網3》收入增長強勁，料有望破2017年的紀錄。另外，公司計劃下半年推出4至5款新手機遊戲，相信對盈利有推動作用。

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