五洲國際去年度虧損縮至逾27億人民幣
2020年08月19日 13:01
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五洲國際控股(01369)一口氣公布數份業績，其中截至2019年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損收窄27.66億元人民幣，每股虧損55.44分，不派息；2018年同期則虧損42.15億元。
至於公司截至2019年6月30日止中期虧損收窄至28.38億元，每股虧損56.88分，不派息；2018年同期虧損32.11億元。
集團截至2018年12月31日止全年度虧損擴大至42.15億元，每股虧損84.48分，不派息；2017年同期虧損5.16億元。
集團截至2018年6月30日止中期由盈轉虧，錄得虧損32.11億元，每股虧損46.35分，不派息；而2017年同期錄純利1.07億元。
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