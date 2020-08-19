五洲國際去年度虧損縮至逾27億人民幣

至於公司截至2019年6月30日止中期虧損收窄至28.38億元，每股虧損56.88分，不派息；2018年同期虧損32.11億元。

集團截至2018年12月31日止全年度虧損擴大至42.15億元，每股虧損84.48分，不派息；2017年同期虧損5.16億元。

集團截至2018年6月30日止中期由盈轉虧，錄得虧損32.11億元，每股虧損46.35分，不派息；而2017年同期錄純利1.07億元。

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