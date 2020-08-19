貝索斯身家激增至1.54萬億元　破《福布斯》富豪榜紀錄

根據《福布斯》實時全球富豪榜，美國亞馬遜行政總裁兼始創人貝索斯身家一日暴漲72.8億美元(約567.84億港元)，至1,978億美元(約1.54萬億港元)，更創下該榜近40年以來的最高紀錄，穩坐全球首富之位。

亞馬遜為標普500指數周二(18日)表現最佳的股份，收市升4.09%，至3,312.49美元，創收市新高，市值高達1.66萬億美元。而持有亞馬遜11.1%股權的貝索斯，身家即水漲船高至1,978億美元，大幅拋離處於第二位的微軟公司創辦人蓋茨，後者身家約1,140億美元，即兩者身家差距擴大至838億美元。至於貝索斯前妻麥肯齊的身家亦增長20億美元，至627億美元。

值得留意的是，貝索斯於今年已多次套現亞馬遜股票。他早於2月份時出售價值17億美元的公司股份，8月時再出售價值31億美元的股份。根據美國證交會文件顯示，他於8月14日將2,491股亞馬遜股份，捐贈予一家未披露名稱的非牟利組織。

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