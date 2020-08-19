港股挫逾200點　滙豐跌逾1%　京東美團創新高

天文台取消所有颱風信號，港股於下午1時30分恢復交易。恒生指數早段有沽壓，暫跌約250點，低見25,101點。國企指數跌110點；恒生科技指數偏軟。

個別科網股有追捧，京東集團績後連日爆升，股價創277.8元上市新高，暫升4%報276.2元。小米集團飆4%，見17.94元，再創52周新高；美團點評繼續破頂，股價曾漲3.5%，高見243.4元。金山軟件業績勝預期，股價曾飆逾12%。騰訊及阿里巴巴偏軟，股價跌0.5%。

香港交易所中午公布業績後股價偏軟，暫跌逾1%；另一藍籌股恒安國際跌1.5%。此外，華潤啤酒績後升近1%。

其他重磅股藍籌下跌拖低大市，滙豐控股跌1.1%；友邦保險跌0.6%；建設銀行跌0.8%；中國移動跌2%；中國平安跌0.7%。

信誠證券聯席董事張智威指市場繼續炒股不炒市，大部分當炒股份並非指數成份股，因此對大市升勢作用不大。他預期恒指將會繼續在24,300至25,500點之間徘徊，維持上落市格局。

港交所公布業績後股價偏軟，惟張認為現價可收貨，在大環境如此惡劣之下，港交所仍可維持盈利及派息，加上未來有多隻大型新股上市，前景可看高一線，股價「400元不是夢」。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020