【疫下贏家】美國網購銷售額急升　次季再增近32%

外媒報道，據美國商務部發表數據顯示，美國電子商務銷售額在2020年上半年錄得顯著增長，反映新冠肺炎疫情促進消費者投向網購。

數據顯示，美國消費者第二季網購支出2,115億美元，相對第一季的1,603億美元，增長約31.8%。電子商務目前佔全美零售額的16.1%，高於第一季的11.8%。與去年同期相比，2020年第二季電子商務銷售額更大幅增長44.5%。

於3至4月期間，因疫情肆虐，令實體店關閉，許多消費者轉向網上採購生活必需品，促使辦公室用品和電子產品等銷量大增。網上的雜貨訂單亦因許多人不願親身到超市而大幅增長。

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