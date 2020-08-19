沙田第一城兩房月租再險守9000元關　呎租失30元

沙田第一城月租繼續險守9,000港元關。據美聯翁凱傑稱，該屋苑38座中層H室，實用面積304方呎，屬無窗台兩房間隔，剛以每月9,000元獲承接，呎租僅29.6元。

該盤上周才錄得一宗月租9,000元兩房租賃成交，為屋苑4年低位，但該單位為實用面積284方呎有窗台兩房，故呎租為31.7元；今次最新承租單位平均呎租低約6.6%。

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