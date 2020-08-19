美制裁影響浮現？傳華為及中興放慢內地5G部署

外媒報道，中國兩大電信設備供應商已經放慢在中國部署5G網路步伐，顯示美國加大對中國科技業者制裁已造成影響。

報道指，華為和中興均於6月告知供應商，放慢特定5G基地台產品的出貨速度，以修改設備並重新設計產品，以盡可能移除含有美國成分的技術和物件。另有消息透露，此舉為美國擴大對華為出口管制之後，內地推動「去美化」行動的一環。

中興一名供應廠主管表示，客戶於6月要求該公司放慢出貨速度，7月幾乎完全停擺。因客戶設計大幅改變，中興必須自行進行產品認證檢測，但還不知道客戶想在甚麼時候恢復正常出貨。華為供應廠商亦稱，華為已修改一些設計，並變更製程中使用的設備，拖慢5G基地台布建速度。此外，客戶還削減接下來到年底的訂單。

美國周一(17日)擴大華為禁令，新規禁止非美國公司在沒有特別許可的情況下，向華為出售使用美國技術生產的晶片，最終恐拖慢中國5G的發展速度。

5G電信網路是中美角力主要戰場，除了美國禁令外，消息人士透露，過去兩個月來中國的暴雨及洪患亦阻礙5G基地台布建。

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