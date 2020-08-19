李小加：港交所表現符戰略規劃步伐 對下半年具信心
2020年08月19日 14:07
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李小加
香港交易所(00388)公布上半年業績，盈利、收入及互聯互通均創新高。行政總裁李小加稱，所有業務表現均符合戰略規劃步伐，市場表現強勁及有韌力，上半年業績及業務發展表現不俗，對下半年充滿信心。
他提到，上半年日常運作上面對許多挑戰，該所會繼續肩負連接各方市場的重任，連繫社區，做好「橋樑」的角色。
財務總監劉碧茵表示，面對不確定的宏觀經濟因素，港交所依然能成功控制成本。雖然過去數月的市況無疑是較為波動，但作為交易市場的營運者，能成功保持市場有序運作，相信該所有充分準備面對迎面而來的挑戰。
另外，在新冠肺炎疫情下，港交所旗下香港交易所慈善基金已捐出逾1,000萬元，予香港、中國內地及英國受影響社區。
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