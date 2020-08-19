李小加：港交所表現符戰略規劃步伐　對下半年具信心

他提到，上半年日常運作上面對許多挑戰，該所會繼續肩負連接各方市場的重任，連繫社區，做好「橋樑」的角色。

財務總監劉碧茵表示，面對不確定的宏觀經濟因素，港交所依然能成功控制成本。雖然過去數月的市況無疑是較為波動，但作為交易市場的營運者，能成功保持市場有序運作，相信該所有充分準備面對迎面而來的挑戰。

另外，在新冠肺炎疫情下，港交所旗下香港交易所慈善基金已捐出逾1,000萬元，予香港、中國內地及英國受影響社區。

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