【全球攬炒】南美航空次季虧損增13倍 疫情以來裁逾萬人

新冠肺炎疫情重創航空業，拉丁美洲最大航空公司南美航空(Latam Airlines)次季錄得淨虧損達8.9億美元(約69.42億港元)，虧損按年大增超過13倍。

業績報告顯示，南美航空第二季收入錄得5.71億美元，按年減75.9%。公司指出，第二季度總營運支出下降45.6%至12.667億美元，反映了新冠肺炎大流行以及公司為降低成本，以及客運量有所下降所帶來的影響。

此外，外媒引述南美航空稱，自3月份以來已裁員1.26萬人，佔疫情前人力的30%。財務長Ramiro Alfonsin指出，由於整個拉丁美洲實施旅遊限制，員工自3月下旬，已削減一半工資，到9月剩餘的員工還需面臨減薪20%。

疫情爆發前，南美航空飛往26個國家的145個目的地、擁有逾43,000名員工，每天運營約1,400次航班，每年運送超過7,400萬人次。

該公司已經在5月提出第11章破產保護聲請，此舉允許該公司在獲得法院批准後，向投資者籌措逾13億美元現金。

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