全球經貿戰：中小企受累貿戰　英美損失達5.85萬億

外國傳媒引述數據顯示，中美近年爆發的貿易戰，已造成英、美的中小型企業損失多達7,500億美元(約5.85萬億港元)。

報道指出，貿易金融供應商Stenn在2019年底訪問英國、美國與中國市場的706位中小型企業主管，報告顯示，正在進行的中美貿易戰，使英國企業平均損失390萬美元，高於美國企業的平均損失370萬美元。按此推算，英國總損失高達1,700億美元，美國損失5,830億美元，合計損失達7,500億美元。

不過，報告指出，損失最嚴重的是中國企業，平均每間企業承受446萬美元關稅損失，有48%中國企業稱營運成本上升，56%稱供應鏈受到不利影響。

在英國，有21%企業表示，營運成本上升，30%稱業務下降；美國的數字分別為40%和26%。兩個國家之中，僅9%稱從中美貿易戰中受益。

研究還發現，35%企業領導層正對其業務進行長期戰略改革，以保護自己免受貿易戰造成的衰退影響。1/3表示，他們正將供應商轉移到中國境外。

Stenn總裁Kerstin Braun表示，上述情況將直到11月美國總統大選之後才會有解決方案。對全球貿易來說，若中美有第2階段協議的任何消息，都會是市場期待已久的好消息。

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