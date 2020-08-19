【高盛推介】博港交所反彈　可吼高敏感度購證

高盛(亞洲)有限責任公司：於颱風影響，港股周三(19日)早段暫停開市，並於下午1點30分開市。而周二(18日)反彈升約0.6%的香港交易所，周三轉向下跌約1%。此外，港交所周三中午亦公布中期業績，截至今年6月底止，純利達52.33億元，按年升0.5%；收入及其他收益達87.82億元，按年升2%，創半年度新高。

觀察個股認股證資金流向，雖見認購證在業績公布前，出現日買日賣的情況，但若以過去5個交易日計，仍共錄得約1,860萬元資金流入。

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