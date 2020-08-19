【高盛推介】博港交所反彈 可吼高敏感度購證
2020年08月19日 14:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：於颱風影響，港股周三(19日)早段暫停開市，並於下午1點30分開市。而周二(18日)反彈升約0.6%的香港交易所，周三轉向下跌約1%。此外，港交所周三中午亦公布中期業績，截至今年6月底止，純利達52.33億元，按年升0.5%；收入及其他收益達87.82億元，按年升2%，創半年度新高。
觀察個股認股證資金流向，雖見認購證在業績公布前，出現日買日賣的情況，但若以過去5個交易日計，仍共錄得約1,860萬元資金流入。
投資者如計劃反彈，認購證可留意可留意年期約6個月的高敏感度港交所購證(23772)，行使價449.08元，2021年2月3日到期，實際槓桿6.4倍。
貼價的選擇可留意價外幅度約9%，年期約5個月的港交所購證(21352)，行使價409元，2021年1月11日到期，實際槓桿6.6倍。
及另一隻價外幅度約7%，年期約4個月，即更貼價的港交所購證(15951)，行使價400.2元，2020年12月23日到期，實際槓桿7.2倍。
高槓桿的選擇則可留意年期約5個月的港交所購證(19343)，行使價434.08元，2021年1月8日到期，實際槓桿7.6倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上少數近牛之一，新上市的港交所牛證(56560)，收回價364.18元，行使價362.18元，換股比率100，槓桿比率29.7倍。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約13%，年期約4個月的低街貨港交所沽證(17173)，行使價328.08元，2020年12月30日到期，實際槓桿6.6倍。
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