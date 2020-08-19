【大行觀點】瑞銀：美大選爭議將加劇美股波動　利好黃金

美國總統大選即將於11月舉行，瑞銀發表報告指出，若選舉結果出現爭議，恐加劇美股波動，將因此推升黃金及美國國債等避險資產。不過，在選舉動盪後，市場劇烈反應也將在短期內消失。

該行指出，總統特朗普在尋求勝選的過程中所面對的一系列障礙，可能將促使特朗普採取各種行動來與民主黨總統候選人拜登競爭。如果選舉當日未能出現明確的獲勝者，投資者就應該為劇烈的市場波動做好準備，並轉向投資更穩定的資產。由於市場厭惡不確定因素，故可合理預期，黃金和美國國債等避險資產，將能為投資者帶來一定的保護。

該行以2000年總統大選為例，選舉結果在選舉日的6個星期後才釋出，期間美股下滑，在選舉日後的2周內，道指暴跌逾5%，投資者大量湧入避險資產，金價因此飆升。

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