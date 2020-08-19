香港銀行7月累積承辦資助自置房屋按揭數目按月少33%

中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，今年7月香港銀行累積承辦1,349宗資助自置房屋按揭，當中主要為居屋，亦包括夾屋及租者置其屋，較6月的2,040宗，減少33.9%，與疫情拖慢新居屋揀樓進度有關。

今年首7個月計算，資助自置房屋按揭登記累計錄得7,020宗，相對去年同期有新居屋入伙上會期間減少15.8%。

另一方面，中國銀行(香港)與滙豐銀行於7月資助自置房屋按揭的巿場表現不相上下，滙豐銀行以1宗之差屈居第二名。

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