港股格局：張智威指港交所「400元不是夢」

颱風來襲，港股周三(19日)下午1時30分才復市，信誠證券聯席董事張智威指市場繼續炒股不炒市，大部分當炒股份並非指數成份股，因此對大市升勢作用不大。他預期恒指將會繼續在24,300至25,500點之間徘徊，維持上落市格局。

金價方面，張認為只屬大漲小回格局，他指環球放水，加上地緣政治緊張，中美雙方開打貿易戰、金融戰、科技戰，甚至擔心會在南海熱戰，在這基本面下，金價難大跌。有大行估計金價可見每安士3,000美元，張認為比較進取，但要上2,500美元。

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