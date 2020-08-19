屋宇署：6月批出23份建築圖則及23份入伙紙

屋宇署公布，6月共批出23份建築圖則，其中港島6份、九龍9份及新界8份。當中包括11項住宅及商住發展、4項商業發展、6項工廠及工業發展，以及兩項社區服務發展。

獲准動工的建築工程項目則有15個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共38,856平方米，涉及單位655個，非住宅用途的建築樓面面積達49,966平方米。另外，該署亦接獲11個建築項目的上蓋工程動工通知。

該署同時發出23份入伙紙，包括港島6份、九龍4份及新界13份。

其中住宅用途的建築樓面面積有135,229平方米，共1,365個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為51,240平方米。

期內，新落成樓宇的報價總值約為72億元。此外，該署批准9項拆卸樓宇工程，涉及9幢樓宇/其他建築物。另接獲3,174宗有關僭建物的舉報，並發出1,040張僭建物的清拆令。

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