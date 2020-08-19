標普：中概股被迫美國退市的風險毋礙降級

國際評級機構標普發表報告指，對於在紐交所上市的授評中概股而言，被迫從美國退市的可能性，不會對其信用狀況構成重大威脅，因為大多數中概股還有進行權益融資的其他選擇。

標普信用分析師Clifford Kurz表示，全球其他交易所以至中國境內資本市場改變，已為中資企業從美國退市奠定基礎。鑑於有其他選擇，該機構預計，任何強制退市都不會導致降級。不過，該行指這是一個潛在的信用問題，因中概股喪失股權融資渠道，會限制融資選項，並導致企業槓桿率上升，若中概股私有化，可能觸發旗下債券提早還款。

換言之，目前沒有雙重上市的中概股將面臨更大風險，但大多數在美上市的授評中概股都有足夠時間完成二級上市，以避免失去重要的融資和流動性渠道。值得一提的是，上海科創板已提供另一個新興的股權融資渠道，因科創板被視為中國版「納斯達克」，相對於主板，科創板亦明顯提供最低的上市要求。因此，自去年7月推出以來，科創板已躍升為全球活躍上市市場之一，開板一年首次公開發行(IPO)或二次上市合共籌集150億美元(約1,170億元)，僅次於納斯達克的180億美元。

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