北角柯達大廈1期全幢放售　市值料約15億元

市場罕現大額物業放售。第一太平戴維斯指出，將會以公開招標形式出售，北角渣華道321號柯達大廈1期全幢，截標日期為2020年10月15日。物業現有建築面積約150,243方呎，市值料約15億元，呎價逾10,000元。

該大廈設有獨立停車場、出入口及大堂，樓底6.8米高，購入全幢即可享命名權。地契以999年期批地，全以永久豁免書批准可用作寫字樓及商業用途。現時多層樓面由知名機構租用，租戶包括室內跳彈床及室內攀石場等。據悉，該物業由資深投資者「磁帶大王」陳秉志持有。

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