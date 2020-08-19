【高盛推介】阿里績前向好　嚴選購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(18日)突破250港元水平，收市升約3.8%；今(19日)午開市早段低見251元後，隨即逆市上升，尾市升1%，報255元。阿里即將公布今年第一季業績。此外，上周五(14日)恒指公司公布季檢結果，當中阿里獲納入恒指及國指，並有券商指阿里將能為恒指帶來9.9億元的資金流入。

觀察個股牛熊證資金流向，可見近期牛證獲資金追捧，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,180萬元，當中昨日佔約730萬元。

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