【高盛推介】阿里績前向好 嚴選購證
2020年08月19日 15:50
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨(18日)突破250港元水平，收市升約3.8%；今(19日)午開市早段低見251元後，隨即逆市上升，尾市升1%，報255元。阿里即將公布今年第一季業績。此外，上周五(14日)恒指公司公布季檢結果，當中阿里獲納入恒指及國指，並有券商指阿里將能為恒指帶來9.9億元的資金流入。
觀察個股牛熊證資金流向，可見近期牛證獲資金追捧，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,180萬元，當中昨日佔約730萬元。
投資者如計劃業績前部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約3%，年期約5個月的阿里購(19484)。高槓桿的選擇可留意價外幅度約8%，年期約5個月的阿里購(22757)。此外，行使價289元附近、明年1月份到期的認購證為近期熱門條款。投資者亦可留意當中的阿里購(23981)。
阿里購(19484)，行使價262.2元，2021年01月11日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。
阿里購(22757)，行使價276.2元，2021年01月25日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿。
阿里購(23981)，行使價289.08元，2021年01月26日到期，實際槓桿6.5倍，熱門條款。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛(51733)，與現價有約16.2元差距。
阿里牛(51733)，收回價238.18元，行使價236.18元，換股比率100，槓桿比率13.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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