【瑞通推介】舜宇光學跌勢未止　輪證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚個別發展，道指收報27,778點，跌66點或0.2%；納指則在大型科技股推動下，再創收市新高。港股因颱風關係，延至今(19日)午1點30分開市，惟恒指一度挫逾280點，低見25,079點。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨(18日)淨流入逾4,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,500萬元，反映投資者預期港股將進一步向上。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點。

美國進一步打壓華為，將華為在21個國家的38間關聯企業列入黑名單，消息拖累手機設備股連日受壓。逾20%營收來自華為的舜宇光學昨一度下瀉11.5%至131.1元，收市仍挫9.4%，報134.2元，是表現最差藍籌；今日跌勢未止，曾低見125.6元的1個月低位，跌幅超過6%。昨有逾2.9億元北水淨沽出舜宇。輪證資金流方面，昨有近1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾260萬元淨流出。

另一隻手機設備股瑞聲科技昨曾跌穿54元，收跌2.4%於55.4元；今日曾跌逾2%至54元。公司將於下周一公布中期業績，昨有近620萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近60萬元淨流出。

美團點評雖然失落於藍籌，但短暫調整後再現強勢，連日創上市新高，今日曾破頂升至243.4元，不過，其後獲利盤出現，股份一度由升轉跌，回至235元以下。昨有接近6.9億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，昨有超過5,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約2,700萬元淨流入。

京東第二季業績遠勝市場預期，獲多間券商上調目標價，股份昨以接近全日最高位265.6元收市，飆9.4%，成交同步急增。昨有報道指，京東平台停用申通等幾間內地快遞公司發貨，惹起市場關注。京東今日曾升至279.6元的上市高位，其後維持逾3%的升幅。昨有逾650萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾160萬元淨流入。

同樣在昨日升勢凌厲的中國聯通，其董事長王曉初表示，集團已建成開通5G基站26萬個，今年底目標要達到37萬個，並正在加快與中國電信合作。聯通昨最多飆近14%，高見6.7元的半年高位，最終收升11%於6.53元，是表現最佳藍籌。股份在近4個交易日交投轉趨活躍，期間股價累漲超過40%，14日RSI處超買水平。不過聯通今日顯著調整，曾挫逾7%，險守6元關口。昨有近3.7億元北水淨買入聯通。輪證資金流方面，昨有逾280萬元淨流入其好倉。

瑞通相關認股證之選擇：

京東輕微價外、中短期購14520，行使價296.18元，2020年12月到期，實際槓桿5.7倍。

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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