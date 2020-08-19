洪澇肆虐！華潤啤酒料行業全年銷量跌6至7%
2020年08月19日 15:58
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受新冠肺炎疫情影響，華潤啤酒(00291)上半年營業額按年跌7.5%至174億元人民幣(下同)，惟純利仍升11.1%至20.79億元。首席執行官侯孝海在電話會議表示，受內地洪災影響，預計第三季的啤酒消費增長或受影響，整個行業全年銷量或見負增長6至7%，但對盈利衝擊有限，亦期望國內推動「夜經濟」及「地攤經濟」有助啤酒銷量。
侯孝海指，7、8月份受水災影響的地區包括湖北、安徽及四川等，均為「雪花」品牌有優勢、表現較強的市場，預計挑戰較大，但相信全年可以保持上半年的增長勢頭，並穩定發展。他又認為，疫情不會影響下半年銷售。
他續指，集團首季銷售及利潤出現下滑，但至第二季，內地經濟活動大致恢復正常，集團的零售渠道基本上全面恢復，餐飲渠道則恢復70至80%，但夜場僅達20至30%。不過，第二季天氣較熱，加之疫情後消費者有消費補償心理，去年引入的「喜力」品牌表現不俗，第二季銷量因而強勁回升，但彌補首季營業額缺口較難。至於上半年純利增長，相信是過去產能優化以及成本節約所致。
問到內地經濟下滑，會否令啤酒消費者轉向追求性價比，侯表示，未見市場兩極分化，認為市場仍繼續向中高端發展。
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