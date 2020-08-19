憂禁TikTok！日本女生哀嘆「不能用會活不下去」

美國政府有意封殺中國短影音平台TikTok，外界關注其他國家是否會跟進，近來日本有國會議員建議日本政府對TikTok設限。不過，近日有日本傳媒報道，作為日本核心用戶的女高中生，對TikTok可能被禁用相當擔憂，甚至有人哀嘆「如果不能用了，會活不下去」。

日媒報道，在全球8億TikTok用戶中，約4成是16到24歲的年輕人，TikTok得到年輕人支持的原因，包括張貼影片很簡單、能夠1夜成名等，例如使用TikTok時，只需打開智能手機的相機，伴着音樂一邊對口型、一邊跳舞，就能拍出有獨特演出效果的影片。

近來，日本自民黨的議員聯盟建議政府對TikTok設限，家住日本神奈川縣的16歲女高中生「小S」表示，對TikTok可能被限制感到不安。這名每天使用TikTok約1小時的女高中生透露：「朋友們也都説不希望禁用。尤其是可愛的女孩子，每周都要發1次影片。」

另1名在東京都就讀私立高中的17歲女高中生「小A」，也幾乎每天都看TikTok影片，由於TikTok影片的時間通常比Youtube等影音平台上的影片短，小A認為，TikTok的魅力是「喜歡的藝術家和偶像的魅力得到濃縮」，她還表示，學校的校規不同，使用TikTok的情況也不一樣，「在那些在校內使用智能手機拍攝也不會受批評的學校，感覺TikTok非常流行」。

報道指出，TikTok曾獲得日本2018年針對初高中女生的流行語評選的APP部門大獎，而在新冠肺炎疫情延燒的背景下，對避免外出的中學生而言，TikTok成了「清涼劑」；對企業而言，TikTok則特別容易針對年輕人群體發布廣告。因此，在企業不斷開始運用TikTok的背景下，政府推出限制措施的舉措，在企業之間似乎也會產生很大的風波。

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